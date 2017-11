El Gobierno ha trasladado al embajador ruso que "de ninguna manera" está acusando al Kremlin de injerencia en Cataluña

El Gobierno ha trasladado al embajador ruso en Madrid, Yuri Korchagin, que sus acusaciones y sospechas de que desde territorio ruso se ha tratado de influir en la crisis catalana no se dirigen "de ninguna manera" contra el Gobierno de Moscú, según ha desvelado el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis.

Por eso, ha dejado claro que no cree que este asunto "puedan ser el inicio de ninguna crisis" entre España y Rusia. "He dejado bien claro que nosotros no estamos involucrando al Gobierno ruso", ha dicho, preguntado por el asunto, en una rueda de prensa junto a su homólogo de Arabia Saudí, Adel al Jubeir,