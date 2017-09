El Gobierno ve "sensato" a Urkullu cuando dice que el referéndum no tiene las garantías debidas

El Gobierno de Mariano Rajoy considera que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha estado "sensato" y "muy puesto en razón" cuando dice que no tiene las garantías debidas el referéndum que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los partidos independentistas quieren celebrar el 1 de octubre, según fuentes del Ejecutivo.

En concreto, Urkullu dijo este jueves que ve con "preocupación" la situación en Cataluña y añadió que hay que ser "honestos" y "saber que el 1 de octubre, tenga lugar lo que tenga lugar, no tiene las garantías debidas" de un referéndum.

En este sentido, fuentes del Ejecutivo subrayan que los independentistas se han instalado en la desobediencia y persiguen llevar a cabo un referéndum que no se va a celebrar. "¿De dónde van a sacar las papeletas o cómo van a hacer el recuento. Esto no es serio", exclaman en el Gobierno, donde resaltan que este comportamiento del Gobierno catalán no tiene parangón en ningún país de la UE.