El Gobierno ve una "sarcasmo" y una "añagaza" que Puigdemont decida ahora pedir diálogo por carta

Méndez de Vigo llama al Gobierno catalán "a la cordura y a la concordia" porque "sin respetar la ley no hay democracia"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha afirmado que el Gobierno no ha recibido esa misiva y no conocía el contenido exacto de la misma, pero ha criticado que se venga "a estas alturas de curso" a pedir diálogo tras una "desobediencia palmaria" en la que está instalado el presidente de la Generalitat y su gobierno.

Dicho esto, el ministro ha pedido que no utilicen "añagazas", ya que, según ha dicho, de lo único que quiere hablar Puigdemont y los partidos independentistas es de un referéndum que es "ilegal" y cuya convocatoria ha sido "suspendida" por el Tribunal Constitucional. Según ha recalcado, el presidente de la Generalitat "no puede convertir algo ilegal en algo legal". "No le corresponde y el derecho de secesión no está contemplado en la Constitución española", ha añadido.