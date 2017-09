El Gobierno ve "ridículo" que Puigdemont promueva una nueva web por la experiencia policial contra el cibercrimen

Santamaría dice que ningún diálogo es posible si la Generalitat no da "marcha atrás" y abandona la "dinámica" actual

En este sentido, ha recalcado que "cualquier acto preparatorio de ese referéndum tendrá una respuesta" porque "los locales ni pueden cederse" y "no puede incluirse publicidad electoral". "Cualquier particular y autoridad está sujeta a la ley, a lo que dice el Tribunal Constitucional y a lo que dicen los tribunales. Con sus tiempos, porque la Justicia es así", ha enfatizado, para insistir en que cualquier actuación fuera de la legalidad tendrá la "debida respuesta".

Tras insistir en que el referéndum "no se va a celebrar" y que el Gobierno tiene "previstos todos los escenarios", la vicepresidenta ha lanzado un "mensaje de tranquilidad al conjunto de los ciudadanos" porque, según ha dicho, "no tienen por qué colaborar y no deben colaborar" en el 1-O. "Al que esté con la ley, con la Constitución y con sus derechos, puede tener la absoluta tranquilidad de que la Generalitat no va a perturbar esos derechos porque aquí está el Estado para protegerles", ha apostillado.