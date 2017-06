El Gobierno andaluz exige responsabilidades políticas por la amnistía fiscal de Rajoy

La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha exigido este jueves responsabilidades políticas por la amnistía fiscal llevada a cabo por el Gobierno 'popular' de Mariano Rajoy y que ha sido anulada por el Tribunal Constitución (TC).

En respuesta a una pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento por el PSOE-A, Montero ha indicado que la amnistía fiscal expresa lo que los impuestos significan para el PP, "que los ricos tengan todas las herramientas para llevarse el dinero fuera, que no se les castigue y que tengan que tributar menos, mientras que a las clases trabajadoras se les subió hasta 50 veces los impuestos".

"¿Y no justificaba la situación económica de miles de familias que se quedaron en el desempleo, que no cobraron prestaciones y que vieron debilitados sus servicios públicas? ¿Esas familias no merecían el mismo trato que esos defraudadores?", se ha preguntado la consejera, que ha criticado la "política hipócrita del PP".