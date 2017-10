El Gobierno regional ratifica las medidas para "soterrar absolutamente todas las vías" del tren a su paso por Murcia

El consejero de Fomento pide que se dejen continuar las obras de soterramiento porque, de lo contrario, "no va a haber soterramiento"

No obstante, ha puntualizado que las obras del soterramiento "no empiezan ahora" sino que las administraciones llevan un año ejecutando las mismas, "porque se han estado realizando una serie de trabajos previos, fundamentalmente la eliminación de los colectores existentes o la reposición de los servicios".

Asimismo, Rivera ha subrayado que en la Comisión de Seguimiento se abordaron una serie de "mejoras en la movilidad de los barrios" y para "garantizar la permeabilidad" en la zona, y "se dijo clarísimamente que el paso a nivel de Santiago el Mayor no se va a cerrar en ningún caso hasta que no esté preparada y dispuesta la pasarela peatonal".

Por tanto, "si no se permite realizar las obras a la empresa, no va a haber soterramiento, y esto no lo quiere nadie", según Rivera, quien ha llamado la atención sobre el hecho de que "estamos en un momento histórico no solo para los vecinos, sino para la ciudad de Murcia, y para ver eliminada la cicatriz que parte la ciudad durante 156 años".