Dice que la UE no podrá cumplir sus compromisos de reubicación desde Grecia e Italia porque ya no hay tantos registrados para ello

"No he dicho que no tengamos un problema, pero no puedo evitar que ya no estén", se ha defendido, cuando el socialista Eduardo Madina le ha señalado que en una sola operación Save the Children salvó ayer a 960 personas.