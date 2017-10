El Gobierno niega haber protestado ante Bélgica tras publicar la prensa belga unos emails

En un diario, el primer ministro no descartó una mediación en Cataluña, pero Madrid se queda con la posición que expresó en el Parlamento

El Gobierno español ha asegurado este jueves que no ha hecho ningún tipo de protesta ante Bélgica por las declaraciones de su primer ministro sobre Cataluña, porque valora positivamente la posición que el propio Charles Michel expresó ante el Parlamento federal belga.

Así lo ha señalado a Europa Press una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, después de que dos diarios belgas hayan publicado que existen emails en los que, según dicen, "un director" del Gobierno español se quejaba por una entrevista en la que Michel no cerraba la puerta a la mediación internacional sobre Cataluña.

La portavoz ha recalcado que no ha habido protesta formal --ni nota verbal ni convocatoria al embajador--, ni ninguna otra iniciativa por parte del Ministerio, y ha declinado comentar una filtración a la prensa belga que Exteriores no conoce.

Con todo, para el Gobierno español lo que cuenta es lo que el propio Michel dijo en el Parlamento, es decir, que el Tribunal Constitucional español invalidó el referéndum del 1 de octubre y que Cataluña necesita una solución pacífica y negociada "conforme al Estado de Derecho y al orden nacional e internacional", de manera que no parece necesaria una explicación.

En ese correo se tilda de inaceptable que Michel ponga en el mismo nivel al Ejecutivo central y a un Gobierno autonómico que además está vulnerando "de manera seria y flagrante" la legislación nacional, y se recuerda que hasta ahora el Gobierno belga no ha pedido a la Generalitat que respete la ley.

Todo ello por una entrevista de Charles Michel el pasado fin de semana, en la que afirmaba que en Cataluña no hay una "crisis jurídica sino política, y las crisis políticas se resuelven mediante el diálogo político".

Michel afirmaba que hasta ahora lo que ha habido no es diálogo, sino "guerra de nervios" y que solo en el caso de que el diálogo fracasase definitivamente podría plantearse "una mediación internacional o europea".

Las fuentes del Gobierno belga aseguran, sin embargo, que Michel no se ha salido en absoluto de la posición que ha expresado la propia Comisión Europea, que ha apostado por el diálogo y que también pidió que no hubiese no hubiese violencia, 16 horas después de que lo hiciese el primer ministro belga.