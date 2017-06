Gobierno navarro muestra respeto a la manifestación del sábado en defensa de la bandera pero dice no entender el lema

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, ha mostrado "el respeto máximo" como Ejecutivo hacia "cualquier manifestación que la ciudadanía trae a las calles de esta capital", tras la marcha del pasado sábado en defensa de la bandera de la Comunidad foral.

En declaraciones a los medios de comunicación, Solana ha indicado que "como Gobierno no hemos tenido ocasión de hacer una valoración sobre la manifestación, pero la hemos seguido con interés". "Ha transcurrido con total normalidad", ha señalado.

La portavoz del Gobierno ha indicado que "seguimos sin entender muy bien el lema y no lo entendemos porque no creemos que la bandera de Navarra esté en peligro ni haya riesgo ninguno de que deje de ser la bandera de esta Comunidad". "Nosotros lo defendemos así, cada día lo entendemos así, somos los principales garantes como representantes públicos del Gobierno de Navarra de defender la bandera de Navarra que no es otra que la bandera de Navarra", ha señalado.