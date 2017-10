Gobierno vasco insiste en que "en ningún momento opera" con la hipótesis de incumplir acuerdos con el Ejecutivo central

El consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha insistido en mantendrá la colaboración interinstitucional, pese a los últimos acontecimientos en Cataluña, y ha asegurado que "en ningún momento opera" con la hipótesis de incumplir acuerdos suscritos con el Ejecutivo central.

"No por capricho, sino porque así lo exigen las necesidades y las demandas de la ciudadanía. Se trata de colaborar con otras instituciones para poder atender de manera eficaz y eficiente a las demandas, exigencias y requerimientos de la ciudadanía", ha dicho.

NO HA PARALIZADO NEGOCIACIONES

Erkoreka ha esperado que "el resto de las instituciones operen con el mismo criterio y el mismo planteamiento" y considere que a "todo aquello que pase por un marco de colaboración entre instituciones, no se niegue" ni "sea cicatero".

Según el portavoz del Gobierno, la crisis catalana no ha paralizado las negociaciones sobre las transferencias con el Gobierno central porque "en ningún momento estuvo propiamente en marcha", sino que se produjo una actualización de las transferencias pendientes, que se remitió al Ejecutivo central. "La dinámica de reuniones bilaterales no se había iniciado, por lo que no hay nada que se vaya a bloquear", ha insistido.