El Gobierno da por hecho que sacará adelante los Presupuestos de 2018

El Gobierno de Mariano Rajoy se muestra muy confiado en que logrará sacar adelante los Presupuestos del Estado para 2018, proyecto que prevé aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes, 22 de septiembre, para su remisión al Congreso.

Montoro hacía esta reflexión al responder al aviso lanzado por el PNV de que se complicará la negociación de los Presupuestos si el Gobierno responde de manera "exacerbada" al desafío soberanista catalán. "Me parece un error, no tiene nada que ver", afirmó el ministro, que reclamó no mezclar un asunto con el otro.