El Gobierno hablará con todos los grupos parlamentarios sobre Cataluña y subraya: "El Estado ganará cualquier partida"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistido en que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, hablará con "todos" los grupos parlamentarios para intentar dar solución al conflicto con Cataluña y "frenar el desafío" secesionistas y ha avisado de que "el Estado ganará cualquier partida" al independentismo.

En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, el también ministro de Educación ha apuntado que, durante el debate político sobre Cataluña, debe imperar "la racionalidad". Y ha confirmado la intención que tiene el Gobierno de hablar con todas las fuerzas políticas, aunque ha remarcado que "la experiencia del pasado" es que algunos de esos partidos "no quieren" hablar con el Gobierno.

El Ejecutivo central, ha dicho, tiene una "visión completa" de la situación y "la serenidad" de que no estar rompiendo la convivencia. "Otros la rompen y toman decisiones unilaterales con tal de obtener sus fines", sostiene.

En este sentido, ha recalcado que la declaración unilateral de independencia que quiere sacar adelante el Parlamento catalán no tendrá "ningún efecto": "Lo importante es que el mundo te reconozca y, si no se reconoce, esa República de Cataluña no tiene ningún efecto", ha explicado.