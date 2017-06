Méndez de Vigo cree que otra moción solo está en "la imaginación" de Iglesias y afirma que Podemos y Cs son compañeros políticos "extrañísimos"

Así lo ha manifestado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, al ser preguntado por la posibilidad de que en un futuro los socialistas y Podemos impulsen otra moción de censura contra Rajoy y si esa opción preocupa al Ejecutivo. Además, no cree que el PSOE "vaya a aliarse" con ERC.

"Hay un presidente para continuar con la senda de crecimiento y otros están en otras cosas, y ayer salieron derrotados", ha aseverado. En este sentido, ha recordado que Rajoy no era "la persona que se examinaba", sino que lo hacía el candidato Iglesias. De este modo, ha justificado la ausencia de Rajoy en la segunda jornada del debate de la moción, a la que acudió para votar la iniciativa. "Cuando uno no se examina, no está en las aulas", ha defendido.