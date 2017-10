Dos ex altos cargos del Gobierno defienden la "legalidad" de las ayudas estatales a la Faja Pirítica de Huelva

La ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Cordova Garrido, respectivamente, han declarado este martes como investigadas ante la juez María Núñez Bolaños dentro del caso de los ERE irregulares y han defendido la "legalidad" de las ayudas que el Gobierno central concedió para las prejubilaciones de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, negando la existencia de 'intrusos'.

Asimismo, y según las fuentes consultadas por Europa Press, la ex directora general de Trabajo del Ministerio ha asegurado que, en cuanto a la ayuda por la que ha declarado en relación a la Faja Pirítica de Huelva, la misma "iba fiscalizada previamente", ya que la Administración central contaba con dicha fiscalización, según ha remarcado.

De su lado, la ex secretaria general de Empleo del Ministerio Carmen de Miguel García también ha afirmado que las ayudas del Estado se otorgaron conforme a la Orden de 1995, tal y como recoge el informe pericial de la IGAE y la investigada ha ratificado.

Esta investigada ha señalado que los trabajadores de los expedientes vinculados al Ministerio del ramo "cumplían los requisitos" y se ha remitido, en ese sentido, a los informes de la Inspección de Trabajo obrantes en la causa, añadiendo además que los listados de trabajadores "se revisaron", de forma que "si alguno no cumplía los requisitos, se anulaba" esa ayuda.

Ambas ex altos cargos han coincidido en criticar los "muchos errores" en que ha incurrido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su atestado sobre las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva, atestado que, a su juicio, "no tiene rigor", por lo que "no están de acuerdo" con sus conclusiones.