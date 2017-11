El Gobierno defiende que se abra una reforma constitucional solo si hay acuerdo en la comisión territorial del Congreso

Méndez de Vigo dice que mantienen la misma posición y precisa que el "compromiso" con el PSOE era abrir la comisión territorial.

Según ha recalcado, este tipo de reformas hay que hacerlas con "conocimiento de causa y con apoyos" para que puedan salir adelante. A su juicio, no se puede "predecir" ahora cuál va a ser el resultado de esa comisión que ha promovido el PSOE en el Congreso porque se acaba de constituir y aún ni siquiera ha echado a andar. SIN APOYOS NO SE LLEVARÍA LA REFORMA A "BUEN PUERTO"

Preguntado entonces si no habrá una apertura automática de esa reforma constitucional en 2018 y que habrá que esperar a cuál es el resultado de la comisión territorial, Méndez de Vigo ha indicado que es de "sentido común" que la apertura automática se produzca "si hay un acuerdo". "Si no, no me parece la actitud más inteligente", ha enfatizado.