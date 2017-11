El Gobierno tiene "contrastado" que muchos mensajes sobre Cataluña en redes sociales proceden de territorio ruso

El Gobierno tiene "contrastado" que "muchos" mensajes que circulan a través de las redes sociales sobre el conflicto catalán proceden de "territorio ruso", ante lo que ha reclamado a la Unión Europea que se tome "muy en serio" este problema para dar una respuesta comunitaria.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, han reconocido la injerencia de internautas con sede en Rusia y otros países no europeos en la crisis de Cataluña.

Cospedal ha querido puntualizar que el Ejecutivo tiene evidencia de que muchos mensajes proceden de "territorio ruso", lo que no quiere decir "necesariamente" que procedan del Gobierno ruso con el objetivo de desestabilizar a Europa.

Para Méndez de Vigo no es aceptable que "fuerzas extrañas" que no se sabe de dónde proceden quieran "alterar" el orden constitucional de los países o el comunitario de la UE. Y, dado que la tecnología no tiene fronteras, considera que es un asunto que debe resolverse en el ámbito de la Unión Europea.