El Gobierno quiere que la comisión territorial refuerce la cohesión y no otorgue "metas volantes" a independentistas

El PSOE reprocha a los independentistas que exijan diálogo y se nieguen a participar en los trabajos de la reforma constitucional

"Les pedimos a todos un esfuerzo de diálogo real y no excluyente. No se puede apelar todo el tiempo al diálogo y luego rechazarlo", ha dicho en referencia a la decisión de ERC y del PDeCAT de no participar en los trabajos de esa Comisión. "La Constitución no se incumple, se reforma, no como quieren algunos, sino la mayoría", ha añadido.