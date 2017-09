El delegado del Gobierno pide la colaboración ciudadana para identificar al agresor de Violeta Barba

Asegura que algunos tienen la piel sensible porque no están acostumbrados a que les hagan un escrache

Sobre las críticas al operativo policial desplegado en el entorno del Pabellón Siglo XXI, ha subrayado que "ha sido un suficiente y no se vio desbordado y bastaba con una cadena de muñecas de la policía para sostenerla y la prueba es que no se rebasó".

"No ha habido falta de efectivos, se fueron superponiendo y aumentando según la necesidad" y ha estimado que "hubo un dispositivo suficiente". "No me lo puede negar nadie, aunque hubiera dos incidentes lamentables".

También ha asegurado que "se pudo abandonar el centro cuando se pudo porque hay que ser responsable". En este punto ha dicho que en la seguridad existe un "binomio fundamental y no puede hacerlo todo la Policía sino que necesita de la colaboración del publico, y no es cierto que estuvieran horas bloqueados los asistentes, sino que el acto acabó a las 14.30 y a las 15.00 horas estaban todos fuera".

Gustavo Alcalde ha comentado que "los convocantes son los responsables de los daños que pueda haber y no es lo más infrecuente porque cualquier colectivo decide concentrarse sin permiso y no estamos en condiciones de aprobar o denegar, sino que nos lo comunican salvo que haya grupos con antecedentes de orden público".

"Algunos tiene la piel sensible porque no están acostumbrados a que les hagan un escrache, a mí me los han hecho y sé lo desagradable que es y entiendo que en la asamblea lo pasaran mal. A ver si nos apuntamos todos la receta y somos mas respetuosos con el adversario porque no conduce a nada la presión a la gente", ha trasladado Gustavo Alcalde.