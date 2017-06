Romeva acusa al Estado de "obstrucción" del derecho a voto desde el exterior

Romeva ha defendido que el Estado se ha venido caracterizando por la "obstrucción" del derecho a voto de los residentes en el extranjero, no solo de los catalanes sino del conjunto de españoles, y ha asegurado que es una vulneración de derechos fundamentales.

Ha dicho que encuentra receptividad aunque no sean tratados como Estado: "No somos Estado y por lo tanto no nos pueden tratar con rango de Estado. Pero está claro que tenemos relación".