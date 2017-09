El Gobierno asturiano destaca la "firmeza" y "contundencia" con las que ha actuado ante el 'caso Marea'

El consejero de Presidencia del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, ha destacado este miércoles la "firmeza" y la "contundencia" con las que el Ejecutivo regional ha actuado ante el denominado 'caso Marea', una trama de corrupción en la contratación pública asturiana.

Al ser preguntado por la sentencia, Martínez ha explicado que aún no había tenido oportunidad de conocer el texto escrito de la misma. No obstante, ha explicado que el Gobierno del Principado pidió desde el principio responsabilidades no sólo económicas, sino también de cárcel. "Lo que dicta el fallo de la sentencia se parece en mucho a lo que solicitaba Fiscalía y el Principado", ha comentado.