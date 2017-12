El Gobierno asegura que los cargos de ERC en la Generalitat "acatan el 155", pero "interpretan un papel" ante el 21-D

Bermúdez de Castro dice que se trabaja para lograr seguridad el 21-D y que habrá una patrulla policial en cada colegio electoral

Bermúdez de Castro ha dicho que lo hizo en días libres y que pagó el viaje con su dinero, lo que no es motivo para destituirla. Ha defendido su labor en la Generalitat como "fundamental" porque coordina todas las consejerías, aunque "luego dirá lo que quiera" fuera de su trabajo, porque dirige la campaña de Puigdemont ante el 21-D.

El secretario de Estado ha rechazado el comentario por "burdo" y ha puesto como ejemplo a sus hijas, una en guardería y otra en colegio, "que no se están adoctrinando con la bandera española". "No creo que usted lo piense de verdad. Ustedes interpretan un papel de cara al día 21", le ha dicho al portavoz.

El portavoz socialista, Ander Gil, se ha mostrado también molesto por el comentario de Estradé. "Como maestro, no puedo aceptar que se haga jurar bandera a nadie. Me gustaría que no abandonara esta sala sin decir cuál es esa guardería", le ha pedido al portavoz de ERC.