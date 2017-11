El Gobierno carga contra el abogado de Puigdemont por hablar de masacre: "Mentira miserable"

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha cargado este jueves contra el abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, por afirmar que el presidente cesado no siguió adelante con la independencia para que no hubiera "una masacre" si la gente se concentraba para evitar su detención.

"Me sorprende muchísimo que un letrado utilice mentiras miserables. Es una gravísima irresponsabilidad. Quien quiera insistir en estas afirmaciones, en este tipo de mentiras, que lo demuestre. Si no, es mucho mejor callar y no mentir", ha concluido.