Jonan Fernández cree que hay "argumentos" para salir "bien" del recurso contra la Ley de abusos policiales de 1978 a 1999

En este sentido, ha apuntado que, a la hora de tomar esa decisión, los magistrados valoran tres aspectos, como son "si hay un compromiso claro por la paz y los derechos humanos, si el comportamiento ha sido bueno o no, y si hay o no un distanciamiento crítico respecto al delito cometido".

"Por ejemplo, la Ley da la oportunidad de recibir beneficios penitenciarios a los presos enfermos o mayores de 70 años, pero si el preso no los pide o el abogado no hace las gestiones, no se lo van a dar. Eso no se ha hecho hasta ahora en muchos casos, y hay que cambiar muchas cosas y crear un nuevo contexto. Un juez debe tener una petición encima de la mesa para tomar una decisión, y, si no la tiene, no puede tomar esa decisión", ha explicado.