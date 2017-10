Gobierno Vasco dice que no ha habido DUI ni 155 y llama a Rajoy y Puigdemont a hacer más esfuerzos para el consenso

Erkoreka cree que la prisión de Sánchez no es una medida "proporcionada ni necesaria ni idónea"

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que no ha habido Declaración Unilateral de Independencia (DUI) ni aplicación del artículo 155 de la Constitución, y ha realizado un llamamiento al presidente de los Ejecutivos central y catalán, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, respectivamente, a hacer más esfuerzos para "buscar fórmulas consensuadas" porque todavía "hay margen".

Además, ha señalado que la prisión preventiva incondicional decretada este lunes por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para los portavoces de ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, "no es proporcionada ni necesaria" y ni siquiera "la idónea".

En la rueda de prensa celebrada en Vitoria tras el Consejo de Gobierno, Erkoreka ha dicho que su apreciación personal es que, "en este caso, deja mucho que desear la ponderación de los elementos que el juez instructor debe llevar a cabo a la hora de decidir si procede o no la adopción de medidas cautelares". "La medida no me parece ni proporcionada ni tampoco necesaria ni tampoco la idónea para los objetivos que pretende conseguir", ha insistido.