El Gobierno traslada a sus socios en la UE que "no va a haber" referéndum y que la legalidad se va a restablecer

España mantiene en sus contactos con los socios de la Unión Europea que "no va a haber" referéndum de independencia en Cataluña y que estará abierto al diálogo con la Generalitat una vez se restablezca la legalidad y el orden constitucional, según han indicado fuentes del Gobierno.

La situación en Cataluña preocupa a la Unión Europea, según han revelado varias fuentes comunitarias en las últimas semanas, pero es vista desde Bruselas como un "asunto interno" de España en el que la UE no debe tomar partido más allá de respaldar el marco legal y constitucional.

En este contexto, no se espera que el desafío independentista forme parte de las discusiones formales de los líderes europeos reunidos en Tallin y tampoco el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha buscado pactar con sus socios una declaración de apoyo en el marco de esta cumbre.

Además, el hecho de que Rajoy no haya viajado a la capital estonia para participar en la cena informal de este jueves ni en la cumbre del viernes complica que el asunto se ponga sobre la mesa. "No estaría bien que se hablara de alguien que no está presente", apuntaba una fuente diplomática al respecto.