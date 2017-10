El Gobierno: La UE sabe que en democracia se puede intentar cambiar la ley, pero no ignorarla o ir en contra

"No se puede contraponer ley y diálogo porque en una democracia la ley es resultado del diálogo democrático", dice el secretario de Estado

Toledo ha dicho varias veces que no iba a hablar de la situación de Cataluña porque no forma parte de la agenda de la Cumbre pero sí ha hecho una reflexión general al hilo de las intervenciones de los portavoces.

"Hablando de valores europeos, no se puede contraponer ley y diálogo porque en una democracia la ley es resultado del diálogo democrático", ha dicho el secretario de Estado. Así, ha defendido que cuando se dice que para resolver un problema --en este caso el de Cataluña-- "no basta con la ley sino que hace falta diálogo es ignorar que la ley es producto del diálogo".

En democracia, ha remachado, se puede intentar cambiar la ley pero no ignorarla o ir en contra "porque no le gustan los procedimientos para cambiarla, porque en el fondo no tiene los apoyos para ello". Durante el debate ha sido el senador del PNV Jokin Bildarratz, y no ha participado ningún parlamentario de ERC ni PDeCAT.