El Gobierno dará cuenta al Senado cada dos meses de la ejecución de las medidas del artículo 155

Santamaría evita valorar qué pasará si Puigdemont convoca comicios y recalca que ahora la decisión está en manos del Senado

Preguntada específicamente si en caso de que se convoquen elecciones se podría suspender o paralizar el acuerdo del Senado, ha indicado que estas medidas ya se han enviado a la Cámara Alta y, por lo tanto, no corresponde al Ejecutivo esa decisión. Y ha reiterado que el Gobierno no va a entrar a valorar lo que puede "hacer o dejar de hacer" Puigdemont sino que ahora es el Senado el que tiene "capacidad para adaptar las medidas" e incluso incorporar esa declaración de independencia si llegara a producirse.

La vicepresidenta ha justificado el cese del presidente de la Generalitat y sus consejeros porque en estos meses ha quedado claro que no cumplen los apercibimientos del TC ni los requerimientos son atendidos. Por eso, ha indicado que no se puede llevar a cabo una sustitución en "asuntos puntuales" porque todo el Govern "se ha puesto al servicio de la construcción nacional y el proceso de secesión".

Tras reiterar que esos responsables políticos "son sustituidos y en un tiempo muy acotado", ha subrayado que las competencias "no se devuelven al Estado". "Aquí no hay una devolución. No es la recuperación de competencias del Ulster", ha enfatizado, para reiterar que las medidas adoptadas no significa que el Estado vuelva a tener las competencias que se traspasaron en el proceso autonómico.