El Gobierno responde a Pedro Sánchez que Cataluña necesita "construir" y no "vetos" como el del PSC a Arrimadas

Méndez de Vigo dice, un mes después del 155, que está funcionando "correctamente" y con "normalidad" en las consejerías

Así se ha pronunciado al ser preguntado cómo valor que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, haya asegurado que los socialistas no van a hacer presidente de Cataluña a un partido que "abrace el independentismo o el secesionismo", ni a uno de "derechas" que es "la media naranja del PP", en alusión a la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

"A nosotros no nos gustan los vetos. Creemos que lo importante es construir y ser positivo. Creemos que Cataluña en estos momentos necesita mucha política con inteligencia, con moderación, y con cabeza. Y por lo tanto, la constitución de frentes a un lado o vetos de otro no nos parece que sea lo adecuado", ha enfatizado.

Méndez de Vigo ha recalcado que, aunque en el Consejo de Ministros no se ha realizado ninguna evaluación sobre el primer mes de aplicación del artículo 155 de la Constitución, ese precepto está "funcionando correctamente". Según ha añadido, la "mejor prueba de ello" es la situación de las distintas consejerías en Cataluña, donde la situación es de "normalidad, como pueden comprobar todos los ciudadanos".

Méndez de Vigo ha afirmado que ante las elecciones catalanas que se celebran el próximo 21 de diciembre los partidos se tienen que dedicar a contar a los ciudadanos si tienen un "proyecto para Cataluña, España y Europa" y qué "soluciones" ofrecen "a sus problemas", en lugar de plantear "cosas que no se producen en la realidad", en alusión a la hoja de ruta independentista.

Al ser preguntado si Mariano Rajoy también podría poner en marcha un plan para que vuelvan las empresas y no se vayan más, Méndez de Vigo ha recordado que esta misma semana el jefe del Ejecutivo hizo un llamamiento en Bacelona a las empresas para que se queden en Cataluña porque, tras el 155, "las causas que han provocado esa inseguridad no deben existir" y para que "no se boicoteen los productos catalanes".