El Gobierno avisa a Puigdemont y sus socios de que responderán de forma personal y patrimonial ante la Justicia

EUROPA PRESS

Méndez de Vigo dice estar "completamente seguro" de que los Mossos van a cumplir con la ley y el mandato del juez.

Se distancia del vídeo del PP titulado 'hispanofobia' porque no es "bueno" hacer nada que ayude a romper la convivencia

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha advertido este viernes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus socios de que responderán de forma personal y patrimonial ante los tribunales de Justicia por la "muy grave deslealtad constitucional" y desobediencia "continuada" en la que están instalados con en referéndum del 1 de octubre.

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo, ha dicho que "quién vulnere las leyes deberá enfrentarse a sus consecuencias". "Ellos son los responsables y ellos son los que tendrán que responder en un Estado de Derecho", ha declarado, poco después de que varios consejeros del Gobierno catalán hayan presentado públicamente el dispositivo para votar este domingo, exhibiendo urnas de plástico.

Méndez de Vigo ha subrayado que Puigdemont, que es la "máxima autoridad del Estado" en Cataluña, ha actuado con "una deslealtad brutal y se ha situado al margen de la ley", pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy, ha dicho, he ha emplazado muchas veces estos meses a que vuelva a la legalidad.

NO HABRÁ REFERÉNDUM

El portavoz del Gobierno ha reiterado en varias ocasiones que el referéndum no se va a celebrar porque es "ilegal" y está basado "en actos ilegales". "La obligación del Estado de Derecho y de todo Gobierno es impedir que pueda materializarse", ha apostillado, para añadir que esa consulta que pretenden hacer no va a tener "efecto político alguno".

Dicho esto, ha destacado que los responsables de todo lo que está sucediendo son "los líderes y dirigentes políticos que lo han provocado", la Generalitat y "sus socios de la CUP". "Ellos son los responsables y ellos son los que tendrán que responder en un Estado de Derecho", ha manifestado, para recalcar que están ante un proceso "continuado de desobediencia constitucional" contra una "democracia europea acreditada y prestigiosa como es la española".

Por todo ello, ha insistido en que las autoridades catalanas están incurriendo en una "muy grave deslealtad institucional" a la que "sin duda responderán" ante los tribunales de justicia, "como sucede en cualquier democracia europea, ni más ni menos". "Cumplirán con las responsabilidades personales y patrimoniales que les adjudiquen los tribunales", ha avisado.

Sin embargo, el ministro no ha querido desvelar qué instrumentos jurídicos y legales está dispuesto a utilizar el Gobierno para actuar contra el presidente catalán si tras el día 1 hay una declaración unilateral de independencia. "No me gusta hablar de futuribles ni hipótesis. Cada día tiene su afán y veremos lo que sucede", ha afirmado.

En este momento, fuentes de Moncloa ya admiten que ni Puigdemont ni Junqueras serán interlocutores válidos con los que a partir de del día 2 de octubre se pueda abrir una nueva etapa de diálogo porque, según subrayan, se han "descalificado democráticamente" con su actitud de "desobediencia continuada"

CONVENCIDO EN QUE LOS MOSSOS CUMPLIRÁN LA LEY

Méndez de Vigo ha afirmado que el Gobierno cumplirá con su obligación de "hacer cumplir las leyes" respondiendo "con firmeza" y "siempre interesado en preservar la concordia cívica y no en debilitar más el equilibrio social maltrecho por esta fractura producida por los secesionistas".

En este punto, el ministro se ha mostrado convencido de que los Mossos cumplirán con su obligación porque son "Estado y están sometidos al poder judicial". "Son la Policía integral de Cataluña con delegación del Estado vía artículo 150.2 de la Constitución", ha dicho, para añadir que su obligación es "ser leales" al ordenamiento constitucional y estatutario "garantizando el cumplimiento de las leyes".

Después de que el máximo responsable de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ponga el acento en la convivencia y no garantice que vayan a cerrar los centros de votación, Méndez de Vigo ha subrayado que son un cuerpo de seguridad del Estado y se ha mostrado "completamente seguro de que van a cumplir con la ley y de que van a cumplir con el mandato del juez".

LLAMADA A LA TRANQUILIDAD

"Los Mossos están sometidos a la ley como todos y seguro que, quien tiene que velar por el cumplimiento de la ley, no va a desobedecerla", ha agregado el ministro. Fuentes de Moncloa sostiene que los Mossos están "perfectamente capacitados" para velar por la seguridad y, a su vez, cumplir con la justicia.

Al ser preguntado si al Gobierno le preocupa que este fin de semana se produzca alboroto en Cataluña que pueda derivar en violencia, ha admitido que le preocupa que pueda haber "algaradas o ruido" y ha subrayado que es "muy importante mantener la serenidad y la cabeza fría". "No queremos que exista ninguna pérdida de paz, cordialidad y convivencia", ha indicado, para llamar a la "tranquilidad y la serenidad" y a que impere el "seny catalán" con el fin de no llegar a "situaciones no queridas".

Ante la posibilidad de que el 1 de octubre se pueda repetir un 9-N, consulta celebrada el 9 de noviembre de 2014 con urnas, el ministro ha asegurado que "los antecedentes no cuentan" sino lo que va a suceder o no. "Y el 1 de octubre no habrá ningún referéndum en Cataluña", ha aseverado, para ironizar después con la presentación de "contenedores o cubos como urnas" por parte de varios consejeros del Ejecutivo autonómico.

VÍDEO DEL PP SOBRE LA HISPANOFOBIA

En cuanto al vídeo del PP acusando al independentismo de "hispanofobia", Méndez de Vigo ha reconocido que no ha visto la cinta pero ha añadido que le "cuentan" que recoge declaraciones de diferentes dirigentes "secesionistas a lo largo del tiempo".

Dicho esto, ha marcado distancias al admitir que no cree que "en ningún caso sea bueno en estos momentos por ninguna parte hacer nada que contribuya a la ruptura de la convivencia. Eso es lo que importa al Gobierno", ha manifestado. Eso sí, al hilo de la polémica creada con el vídeo ha recordado el proverbio chino del 'hombre sabio que apunta a la luna y el necio mira el dedo'.