El Gobierno dice que es Puigdemont quien cierra la puerta al diálogo al persistir en el "referéndum ilegal"

Méndez de Vigo critica que su "última ocurrencia" haya sido difundir una web para consultar los lugares de votación

En una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, tras la reunión del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha recordado que este miércoles el jefe del Ejecutivo ofreció diálogo al Gobierno catalán dentro de la ley, acompañado de una petición para que no siguieran "en la ilegalidad" de un referéndum "que no se va a celebrar".

"Pero el Gobierno no ha recibido ninguna respuesta positiva. Yo diría que más bien lo contrario, ha recibido una respuesta negativa en forma de intervención del presidente de la Generalitat cerrando la puerta a cualquier posibilidad de diálogo", ha lamentando el ministro, que, no obstante, ha asegurado que mantienen "la puerta abierta y la disposición a hablar" de aquellas cosas de las que pueden hablar, pero no de la soberanía nacional.

Méndez de Vigo ha resaltado que el referéndum "no tiene además "ninguna garantía democrática", algo que "se lo dicen todos los días desde Europa". En este sentido, ha señalado que esa consulta no reúne "ninguna condición" de las que deberá cumplir porque "no tiene censo" -y ha avisado que si se usara algún censo anterior se denunciaría--, "no hay urnas", ni papeletas ni tarjeta censal. "La última ocurrencia que hemos visto en un tuit", ha exclamado, en alusión al enlace que difundió Puigdemont en su cuenta de Twitter con los lugares de votación.