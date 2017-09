El Gobierno avisa a Puigdemont: "Nadie va a reconocer una secesión unilateral en España"

Ante la posible detención de Puigdemont, Méndez de Vigo dice que es el fiscal el que tiene que "tomar esa decisión o no"

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado este martes que si en Cataluña se produce una declaración unilateral de independencia "no tendrá efecto de ningún tipo" porque necesitaría un reconocimiento internacional y "nadie va a reconocer una secesión unilateral en España". Además, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" porque en Europa "todo el mundo entiende muy bien que se aplique la fuerza de la democracia" ante "un secesionismo que vulnera las más elementales libertades democráticas".

A EUROPA "NO LE INTERESA LO MÁS MÍNIMO"

En este sentido, se ha mostrado convencido de que no habrá "ningún resquebrajamiento porque a Europa no le interesa una secesión" en España ni desde el punto de vista legal ni ante la posibilidad de que en distintos Estados miembros empiecen a surgir "movimientos de autodeterminación". "A Europa no le interesa lo más mínimo porque juega a la vertebración y la unidad y esto es un efecto de disgregación", ha advertido.