Gobierno acusa a Podemos de ser la "coartada de los secesionistas" para "desestabilizar las instituciones"

Montero exige al Ejecutivo que se siente a dialogar con Puigdemont en vez de "confrontar" y "envolverse en la bandera para humillar"

Al ser preguntada por la dirigente 'morada' sobre los motivos por los cual el Gobierno rechaza sentarse a negociar con el Govern una mediación para solucionar la crisis catalana, Sáenz de Santamaría ha explicado que "no caben mediaciones entre la ley y la desobediencia", y ha acusado a Podemos de haberse puesto de lado de los independentistas, en su costumbre por situarse "siempre en la corrosión y nunca en la construcción".

"Siempre que hay un problema están en medio para agitarlo. Por eso no cabe que vengan a pedir mediadores", ha espetado la vicepresidenta, tras señalar que Podemos "perdió la equidistancia" para "apoyar un referéndum ilegal sin garantías".

Tras acusar al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de haberle "prestado la voz a los independentistas", Sáenz de Santamaría ha recriminado al partido morado que pida diálogo cuando no entiende como tal "lo que practica la mayoría absoluta" que conforman en el Congreso "PP, PSOE y Ciudadanos", según ha destacado.

"Son la coartada de los secesionistas", ha sentenciado, para insistir en que el Congreso, "la casa donde el diálogo se practica cada día", y los partidos que lo conforman, "no necesitan mediadores". "Con estos mediadores es con los que tiene que hablar cualquiera", ha reiterado.

Por su parte, la portavoz de Podemos ha vuelto a insistir al Gobierno en que se siente a "escuchar y dialogar" con la Generalitat, en lugar de optar por "confrontar y humillar". "Le pido que prueben con lo único que todavía no han probado: dialoguen por favor", ha reclamado Montero.

"Creo que es incomprensible que rechacen el diálogo incluso cuando ayer Puigdemont no declaró la independencia. Nadie en España lo entiende. Corremos el riesgo de que escalen el conflicto, no aporten soluciones, y sigan envolviéndose y sacando la bandera porque dicen defender este país", ha criticado.

A este respecto, la dirigente 'morada' ha acusado al Gobierno de sacar la bandera únicamente cuando quieren "humillar al que piensa diferente o al que tiene en frente", pero no "para defender a las personas desahuciadas o rechazar los recortes en Sanidad y Educación". "La bandera debe ser símbolo de fraternidad, no de confrontación o para humillar", ha defendido.

"No se comporten como partido sino como Gobierno", ha reclamado la portavoz, quien también ha aprovechado su intervención para pedir al Gobierno que reconozca el derecho a decidir y asuma que la solución pasa por "un referéndum pactado y con garantías". "Lo saben. No se me ocurre propuesta más valiente, más firme y contundente que escuchar y dialogar", ha zanjado.