El equipo de Gobierno pide al PP que deje de hacer el ridículo y retire el recurso para no usar 'València'

El concejal y coordinador General del Área de Gobierno Interior, Sergi Campillo, ha pedido este miércoles al PP "cordura" y que "tengan sentido de ciudad" y retiren el recurso para no usar el topónimo de València porque están haciendo "el ridículo".

Campillo, en rueda de prensa, ha exigido así al PP que "deje de usar a la Justicia para hacer oposición" después de que la sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya rechazado la medida cautelar solicitada por el PP para no usar el topónimo de València hasta que se resuelva el recurso al decreto aprobado por este cambio de denominación

En esta sentido, ha recriminado al PP que "el ansia" por hacer oposición en cualquier tema hace que se acaben haciendo oposición a ellos mismo". "Lo tenían muy fácil, que no hubieran aprobado ese reglamento", les ha replicado.

"Lo aprobaron, ahora nosotros lo aplicamos y nos recurren porque dicen que nosotros queremos imponer no sé que cosa, en todo caso lo querrían imponer ellos que fueron quienes le aprobaron", han recalcado. Es más, ha recordado que el PP ha presentado este mismo procedimiento en centenares de Ayuntamientos en los que gobernaban. "No sé por qué no puede hacer lo mismo", ha apostillado.