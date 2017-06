Gobierno y PP ven una "ofensa" y una "necedad" hablar de un pacto con Bárcenas para que no declare en el Congreso

El Gobierno y el PP han tildado este jueves de "ofensa" y "necedad" que se mantenga que los 'populares' han pactado con extesorero del PP Luis Bárcenas que no declare cuando comparezca el lunes ante la comisión de investigación del Congreso sobre las finanzas del PP.

De su lado, el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha asegurado que su partido no ha negociado con Bárcenas "ni antes ni ahora" y que no lo hará "nunca". "Y me molesta mucho que haya gente que pueda pensar eso o ni tan siquiera insinuar semejante necedad", ha apostillado.