Gobierno avisa de que la reunión de la Junta de Seguridad debe ir dirigida a cumplir las ordenes de la fiscalía

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertido este miércoles de que la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña convocada de manera sorpresiva por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, debe ir dirigida a que todos los actores implicados puedan "cumplir de la mejor manera posible las instrucciones de la Fiscalía", encaminadas a impedir la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación el domingo 1 de octubre.

La vicepresidenta no ha querido especular respecto de la posibilidad de que la Generalitat no acate las órdenes de la Fiscalía. "No hablo de hipótesis", ha dicho. Pero ha insistido en que España es "un Estado de Derecho" en el que la Fiscalía "tiene el mandato constitucional de velar por las libertades y los derechos de todos". "La mejor manera de operar todos es que cumplamos de la mejor manera posible esas instrucciones", ha zanjado sin aclarar sin representará al Estado en esa reunión, convocada este jueves a las 12.00 horas en el Palau de la Generalitat.