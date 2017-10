El Gobierno aclara a IU que no condecora a santos, cristos ni vírgenes, sino a las cofradías como entidades jurídicas

El Gobierno ha aclarado al coordinador general de Izquierda Unida (IU) y portavoz adjunto de Unidos Podemos, Alberto Garzón, que no condecora a santos, cristos ni vírgenes, sino a las correspondientes cofradías como entidades con personalidad jurídica propia.

Garzón pedía explicaciones por las numerosas distinciones a santos, cristos, vírgenes y demás representaciones religiosas que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha otorgado; una de las más polémicas la que realizó en 2014 el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien condecoró con la Medalla de Oro al Mérito Policial a la Vírgen del Amor.

"No sólo no se discrimina, que no ven a sus referentes condecorados, sino que se cae en algo tan poco razonable como adjudicar méritos mundanos a meras representaciones religiosas, dejando fuera de estas distinciones a miles de hombres y mujeres que trabajan cada día por mejorar la seguridad de todos", se queja.