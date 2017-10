El Gobierno exige a la Generalitat poner fin "de inmediato" a la "farsa" y defiende la actuación policial

Santamaría advierte al PSOE de que no es momento de "cálculos electorales"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha exigido este domingo a la Generalitat que "cese en su irresponsabilidad" y en su "senda de irracionalidad" y no continúe con la "farsa" de un referéndum que, según ha afirmado, no se ha producido. Además, ha defendido la actuación de la Policía y la Guardia Civil, que ha juzgado "proporcional y proporcionada".

"Continuar esta farsa no tiene ningún sentido. Deberían ponerl fin de inmediato a esta situación que a nada bueno conduce", ha avisado la 'número dos' del Ejecutivo en una rueda de prensa en la Moncloa, en la que ha aprovechado para advertir a los partidos de que no es momento de "cálculos electorales".

Tras insistir en que "no ha habido referéndum ni apariencia de tal", la vicepresidenta ha señalado que "nunca" se tendría que haber ido por esta "senda de irracionalidad y no tiene sentido que continúe". "Le pido a la Generalitat y a los partidos que le acompañan que cesen ya , que asuman de este momento que lo que nunca fue legal es ya irrelizable. Continuar esta farsa no tiene ningún sentido, no va a ningún lugar, deberían ponerle fin de inmediato", les ha exhortado.