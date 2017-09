El Gobierno dice a ERC que el 2 de octubre hay una "oportunidad" y le pide que "vuelva a la razón"

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha pedido a ERC en el Pleno del Senado que dejen de hacer política "de sentimiento" en Cataluña y "vuelva a la razón", y le ha asegurado que el día 2 de octubre, tras la jornada en al que se pretende celebrar un referéndum de independencia, "tenemos una gran oportunidad que no vamos a desaprovechar, que no podemos desaprovechar".

La ministra le ha exigido que no hable en nombre de los catalanes porque no los representa a todos y ha recordado que ella también lo es. Ha acusado a ERC de mantener un mensaje que divide a los ciudadanos, que es una senda por la que el Gobierno no va a seguir y que tampoco se va a "callar". "No vamos a dejar que atropellen nuestros derechos y libertades".