El Gobierno avisa a Colau de que "será responsable de sus actos" si facilita la consulta independentista

El portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha avisado este viernes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de que si su Ayuntamiento facilita la celebración del referéndum independentista convocado por la Generalitat de Cataluña para el 1 de octubre, ella será "responsable de sus actos", porque no se puede estar "a medias" con la ley.

"O se está con la ley o en contra de la ley. No se está a medias. No se dejan las llaves y 'yo no quiero saber nada'. Eso es una actitud de poco fuste", ha criticado Méndez de Vigo.