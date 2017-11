El Gobierno de Aragón pide a Méndez de Vigo que concrete el día de regreso de los bienes y cómo será el traslado

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, ha reclamado este martes al ministro Íñigo Méndez de Vigo que concrete qué día y cómo será el traslado de los bienes del Monasterio de Sijena que aún se encuentran en depósito en Lérida, después de que el ministro haya dado la orden de que las piezas regresen a su lugar de origen, en este cenobio de la provincia de Huesca.

"Es el anhelo de una tierra que ha luchado por su patrimonio" y su regreso "será una magnífica manera de acabar el año", ha considerado la consejera de Cultura, al recordar que ya detectó "un cambio de actitud" cuando el ministro dijo la pasada semana que no recurriría el requerimiento del juez que exigía el retorno de los bienes.

Aunque "es una buena noticia, no es la definitiva", ha recalcado, al indicar que el ministro ha dicho que se debe cumplir la sentencia, "pero tiene que decir cómo, qué día" regresarán los bienes a su lugar de origen.

"No quiero ser pesimista, pero hemos visto siempre las reacciones que hay en la Generalitat, no solo políticas sino técnicas, y en lo que seguimos insistiendo es que se cumplan las sentencias y si tiene que recurrir al auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que lo hagan", ha dicho tajante la consejera.

No obstante, ha indicado que "esto no es una cuestión política, es el cumplimiento de la legalidad, de una sentencia" y desde la Generalitat "llevan muchísimo tiempo tomando el pelo a Aragón y es una cuestión de justicia y de cumplimiento de la legalidad, por tanto, no entro en matices ni en efectos colaterales" que puedan surgir por el regreso de los bienes.