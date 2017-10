La expresidenta del Parlament Núria de Gispert ha calificado de "gran irresponsabilidad" la convocatoria de elecciones y ha asegurado que no son la solución.

"No me llega la camisa al cuerpo de la noticia tan decepcionante que he recibido. ¡Qué gran irresponsabilidad! ¿Autonómicas es la solución?", ha destacado.