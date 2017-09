Girauta responde al rechazo del PSOE a apoyar al Gobierno: "Es como si se aceptara una solución pactada con Tejero"

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha criticado duramente la posición del PSOE contraria a su proposición no de ley en apoyo al Gobierno en sus medidas para frenar el referéndum catalán, asegurando que su postura buscando el diálogo es como "si se aceptara una solución pactada con (Antonio) Tejero".

"No queremos pactar con los golpistas, queremos ganar en las urnas a los partidos separatistas. No tenemos ningún complejo, no queremos pedir perdón al que esta dando el golpe", ha señalado Girauta.