La Generalitat paga las nóminas de septiembre de los trabajadores públicos

Ascienden a 340 millones de euros --sin cotizaciones ni impuestos-- y salen de la tesorería del Govern

La interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, ha acompañado la orden de pago de un certificado mediante el que se notifica al Ministerio de Hacienda que los pagos realizados son para las nóminas de los trabajadores y no están relacionados con el referéndum del 1-O.

El resto de servicios no incluidos en estos capítulos también está intervenido, tras la firma, por parte de Montoro, de un acuerdo de no disponibilidad de crédito para gastos que no estén ya previstos, que se ha publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).