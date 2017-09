La Generalitat vuelve a enviar los certificados exigidos por Hacienda y Montoro ve demostrado su "caos"

Los informes han llegado sin más explicaciones, dice el ministro, y son los que Oriol Junqueras anunció que dejaría de mandar

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que su departamento recibió el pasado lunes y este miércoles las certificaciones de la interventora de la Generalitat de Cataluña sobre los gastos realizados por el Gobierno autonómico, que el vicepresidente catalán Oriol Junqueras se había negado a remitir y que anunció que no volverían a enviar.

En comparecencia ante el Congreso, Montoro ha asegurado que los dos envíos han llegado firmados por la interventora, no por Junqueras como todos los anteriores, y que Hacienda está revisando la documentación para comprobar que ningún pago de la administración catalana va dirigido a la organización del referéndum de independencia del uno de octubre. El informe del lunes es el que la Generalitat debió enviar la semana pasada y el de este miércoles, el correspondiente a la semana actual.

El ministro ha explicado que la llegada de esta documentación añade más "confusión" al "proceder errático" de la Generalitat y al "caos" con el que está funcionando, ha dicho. Las certificaciones han llegado además, según ha dicho, "sin que nadie explique nada" ni nadie "rectifique" a Oriol Junqueras, quien anunció que dejaba de enviar estos informes porque la Generalitat se atiene ya a una nueva legalidad propia, no a la del Estado.

El responsable de Hacienda ha afeado la desaparición de la firma de Junqueras en esos informes cuando no debería "esconderse" sino asumir la responsabilidad de certificar los gastos. "Esta tarde le envío otra carta recordándole que los acuerdos de la Comisión Delegada son de obligado cumplimiento y que espero que los cumpla y los haga cumplir", ha agregado.

Montoro ha comparecido en el Congreso a petición propia para explicar las medidas reforzadas de control impuestas a la Generalitat ante el reto secesionista, la asunción por Hacienda de los pagos de nóminas y de los servicios básicos fundamentales, así como la no disponibilidad presupuestaria y la instrucción a las entidades de crédito para que sólo acepten pagos con informe de legalidad de Hacienda.

Con respecto a esos pagos que va a realizar Hacienda directamente, ha recordado que se realizan con los fondos del sistema de financiación que corresponden a Cataluña y que ya no va a transferirle el Gobierno, 1.463 millones mensuales.

El Gobierno está a la espera de que la Generalitat le dé la información necesaria para poder pagar y que espera resolver esto pronto; en el caso de los funcionarios y por si el Ejecutivo de Carles Puigdemont no colabora, ha anunciado que se busca la fórmula para abonar las nóminas. "Lo que nos faltaba es que acaben pagando los funcionarios y sus familias. Eso no puede ocurrir, eso no va a ocurrir", ha afirmado.