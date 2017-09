La Generalitat radica su nueva Web en el paraíso fiscal donde Correa escondía su dinero

La nueva página web con el censo electoral del referéndum de independencia de Cataluña, convocado para el 1 de octubre, está registrada en la isla caribeña de Nieves, el paraíso fiscal que el presunto 'capo' de la Gürtel, Francisco Correa, utilizó para ocultar el dinero que obtenía de manera irregular en sus negocios.

La información de Tucows asegura que la compañía se encuentra en Charlestown, en el estado de San Cristóbal y Nieves, organización independiente de la Commonwealth. El teléfono de contacto asociado al dominio es aparentemente de Washington, pero no da señal.

En la página web "Mundo Offshore" se asegura que estas islas, que fueron colonias británicas, son un "paraíso para los negocios" y entre las ventajas que cita están: que "no pagan impuestos", las protecciones de los activos "exceden las condiciones legales de otros países", "no hay necesidad de informes anuales o presentación de Estados Financieros", el dividendo corporativo obtenido fuera de la isla "no está sujeto a impuestos locales", para mayor privacidad se puede abrir una "cuenta bancaria offshore", puede actuar como director y secretario otra sociedad en lugar de una persona física y los directores y accionistas pueden actuar sin ninguna reunión.