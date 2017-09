Garzón avanza que no reconocerá el resultado del 1-O porque no ofrece garantías, pero no desaconseja participar

Propone a IU trabajar para buscar un referéndum pactado que permita a los catalanes decidir su futuro

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, considera que el referéndum convocado por la Generalitat para el próximo día 1 de octubre no ofrece las garantías necesarias y ya avanza que no reconocerá su resultado, pero pese a ello no desaconseja a sus militantes participar en esa convocatoria, que entiende como una mera "movilización".