Garzón ve "lamentable" que la juez envíe a prisión a Junqueras y ocho exconsellers: "No es democracia"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha calificado de "lamentable" la decisión de la juez de la Audiencia Nacional (AN) Carmen Lamela de decretar el ingreso en prisión para el exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras y otros ocho exconsellers, y ha afirmado que esto "no es democracia".

"Lamentable la decisión de la AN. Delito inexistente (rebelión), falta de competencias (AN) y medidas desproporcionadas. No es democracia", ha escrito en su cuenta de Twitter el diputado de Unidos Podemos en el Congreso.