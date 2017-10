Garzón dice que la "represión" de Rajoy "cohesiona" al bloque independentista y le encamina a la declaración unilateral

Llama a la movilización ciudadana para pedir a los "actores políticos" que promuevan el diálogo y la negociación para Cataluña

En un encuentro con los medios en Bilbao en el que ha estado acompañado por la coordinadora general de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, Garzón, que ha considerado que "el 155 de facto ya está sucediendo porque la intervención de la Generalitat se ha producido ya, aunque no se ha activado formalmente", ha señalado que el bloque independentista "del que el resto del Estado habla con objetivos claramente políticos, no es homogéneo", sino que "está formado por el PdeCAT, Esquerra y la CUP, aparte de la sociedad civil".

Garzón se ha mostrado "muy preocupado por la situación actual, porque vemos un choque entre dos posiciones insostenibles". De un lado, ha dicho, "tenemos la posición insostenible de Puigdemont que parece que pretende declarar la independencia unilateral en los próximos días, cuando no tendría el respaldo y la legitimidad suficiente para ser declarada de ninguna forma".

Según ha considerado, la declaración unilateral de independencia es "un gravísimo error político si se produce, en cualquiera de las formas en que se pueda producir", así como "una situación insostenible, porque no cuenta con la mitad de la población catalana".

Para Garzón, la posición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tampoco es "la correcta", sino que "es igualmente o más insostenible", porque "lo que no se puede hacer desde un gobierno del Estado es ignorar un problema como el catalán".

Según Garzón, "una movilización de más de 2,5 millones de personas en Cataluña demandando una propuesta de forma pacífica es un problema de profundidad social enorme, y no se puede ignorar ni pretender resolverlo a palos". "No se puede pretender usar la porra para acabar con 2,5 millones de personas que demandan una posición política que no gusta al Gobierno", ha advertido, para criticar la "represión y el autoritarismo" con la que responde el Estado.