Garzón (IU) pide al PSOE "valentía" para "canalizar" el problema catalán junto con IU y Podemos

Cree que "no hay propósito de encauzar" el tema catalán "de manera civilizada" y que habrá DUI

El coordinador federal de IU y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha pedido al PSOE "valentía" para, junto con IU, Podemos y otros partidos, "canalizar" el problema catalán, porque PP y Cs no tiene mayoría en el Congreso. En este sentido, ha afirmado que "no hay propósito de encauzar" el tema catalán "de manera civilizada" y que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarará la independencia unilateral, mientras que el Ejecutivo del PP "lo más posible" es que aplique el artículo 155 de la Constitución, que supondría la suspensión de la autonomía.

Para el dirigente de izquierdas, se está todavía "en la fase de ascenso de la escalada de tensión". "Me temo que no hay propósito de encauzar esto de una forma civilizada de momento, en esta fase, porque parece que va a haber una declaración de independencia de forma unilateral, sin sustento suficiente", ha indicado.

Por ello, ha afirmado que, si los socialistas fueran "valientes" y tomaran "las vías del diálogo", junto con IU, Podemos, y otros partidos podrían "canalizar todo esto porque PP y Ciudadanos no tienen, en este momento, mayoría en el Congreso". No obstante, considera que "hay vértigo" en el PSOE a tomar este camino.

"Lo que se está viendo son declaraciones y cambios jurídicos que no alteran prácticamente lo más mínimo la composición del entramado empresarial del conjunto del Estado, incluso de Cataluña. Son declaraciones que están muy movidas por intenciones políticas. Naturalmente, el capital no tiene ningún interés más allá de la ganancia. No es un capital patriota", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que "el movimiento que han hecho las grandes empresas que han anunciado el desplazamiento de la sede social es más simbólico que efectivo". "No se ha movido un puesto de trabajo, no se ha movido ni un solo cajero, no ha habido un movimiento material. Simplemente ha habido algunas modificaciones menores, pero muy potentes en el ámbito simbólico porque significa que las grandes empresas de Cataluña no están del lado de la independencia catalana, que es lo que está en juego", ha apuntado.