Garzón cree que Catalá tiene que "dimitir de forma fulminante" y denuncia que el PP "pone a sus peones" en la Justicia

"Nos queda clarísimo que dentro del Partido Popular hay una organización que está establecida para delinquir", asegura

No obstante, el coordinador federal de IU cree que "el problema no es de nombres". "El problema no se trata de Moix, ni siquiera de Maza. No se trata de Bárcenas o Urdangarín: se trata de una red, de una trama de corrupción. En definitiva, de una organización, el Partido Popular, que tiene en su seno a una organización criminal", ha denunciado, justo antes de indicar que, desde IU, han presentado una querella contra el Partido Popular.